Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе основного этапа Всероссийской переписи населения (ВПН) на период с 15 октября по 14 ноября (до этого он планировался с 1 по 31 октября), сообщили в пресс-службе Росстата.

В конце июля с соответствующей инициативой выступил Росстат, пояснив, что это сделано по согласованию с регионами, чтобы использовать ресурсы (инфраструктуру и персонал), которые будут задействованные в организации Единого дня голосования (пройдет 19 сентября).

"Необходимо переоборудовать помещения, наладить IT-инфраструктуру, обеспечивающую защиту данных и передачу собранной информации в центр управления ходом переписи в Росстате. Людям надо время, чтобы немного отдохнуть и переключиться на новые задачи. Перепись потребует полной концентрации сил для решения основной задачи - сбора максимально точных и достоверных сведений о демографической ситуации в стране и состоянии жилого фонда", - пояснил тогда глава Росстата Павел Малков причины некоторого сдвига сроков переписи.

Медиаофис переписи также сообщил, что самостоятельно заполнить переписные листы на портале госуслуг жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря 2021 года.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2022 года, а окончательные итоги подведут и официально опубликуют в IV квартале 2022 года.

Всероссийская перепись населения впервые будет проходить в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале "Госуслуги". При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

Как сообщалось, по предварительным данным Росстата, население России в 2020 году сократилось более чем на 0,5 млн человек, до 146,24 млн человек. Численность населения на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года - тогда она составляла 143,7 млн. После присоединения Крыма на начало 2015 года численность населения РФ выросла до 146,3 млн человек.