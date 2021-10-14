Почти 90 тыс. московских школьников находятся на карантине из-за COVID-19

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Свыше 3 тыс. классов московских школ учатся дистанционно из-за введенного карантина по коронавирусу, в них учатся около 90 тыс. школьников, сообщили "Интерфаксу" в департаменте образования и науки столицы.

"По состоянию на 14 октября 2021 года более 3 тыс. учебных классов в столичных школах находятся на дистанционном обучении в связи с введением карантина по коронавирусной инфекции. Это почти 87 тыс. учеников. Также на карантин направлено 870 дошкольных групп, где занимались почти 23 тыс. детей", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что ни одна образовательная организация не была полностью закрыта, это стало возможным благодаря соблюдению всех необходимых эпидемиологических мер. Вместе с тем в департаменте сообщили, что число введенных карантинов в классах увеличилось за последние три недели более чем в два раза.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

4 октября мэр Москвы Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 "не может не внушать тревогу": за неделю рост заболеваемости составил порядка 30%, рост госпитализаций - больше 20%.

13 октября заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила о начале экспресс-тестирования учащихся на коронавирус в 10 столичных школах.