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В мэрии Москвы заявили 90% родителей, одобривших COVID-тестирование школьников

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Москве более 90% опрошенных родителей поддерживают введение в школах экспресс-тестирования детей на коронавирус, сообщил в Мосгордуме руководитель городского департамента образования Александр Молотков.

Он заверил, что используемые тесты безопасны и что их проводят, чтобы обеспечить сохранность здоровья граждан в сложной эпидемической обстановке.

Экспресс-тестирование детей в порядке эксперимента запустили в десяти школах с 14 октября. В пресс-службе мэрии предупредили, что согласие родителей на экспресс-тестирование не требуется, поскольку это не медицинская процедура. Для семей оно бесплатно.

Проверять школьников будут раз в две недели. Чиновники объяснили, что положительный тест не будет означать, что ребенок уже заразился, но его отправят делать ПЦР-тест. В мэрии считают, что тестирование может помочь быстро выявлять случаи заражения, что позволит избежать перевода школ на дистанционное обучение.

Каждый класс будет проходить тестирование отдельно. Кто будет проводить тесты, учителя или медики, будут решать школы.

Тем, кто не захочет проходить экспресс-тестирование в школе, обещали разрешить принести результат отрицательного ПЦР из поликлиники или частной клиники.

Хроника 09 января 2020 года – 28 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Рапид БИО

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