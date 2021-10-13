Экспресс-тестирование на COVID-19 запустили в десяти школах Москвы

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Москве с 14 октября в десяти школах запускают бесплатное экспресс-тестирование детей на заражение коронавирусом, сообщила порталу мэрии заммэра Анастасия Ракова. Что это за школы, в сообщении не уточняется.

Тестирование может помочь быстро выявлять случаи заражения, что позволить избежать перевода школ на дистанционное обучение, городские власти хотят опробовать этот механизм, объяснила она.

По ее словам, в рамках эксперимента школьники воспитанники дошкольных групп будут сдавать тест раз в две недели. Если результат будет положительным, это не будет означать, что ребенок заболел. Тогда его направят в поликлинику на осмотр и ПЦР-тестирование. О положительном результате экспресс-теста школа будет сообщать родителям ребенка и в поликлинику.

"По итогам пилота и отработки эффективного алгоритма мы будем рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных организациях", - подчеркнула Ракова.

Школы составят расписание с указанием дня, времени и места проведения тестирования, объяснили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы. Каждый класс будет сдавать тест отдельно от других, благодаря этому потоки учеников разных классов будут разведены. Школа будет решать, кто будет проводить тестирование - ее сотрудники или медики. Предполагается, что старшеклассники смогут делать тесты сами и что протестироваться по желанию смогут и родители.

Те, кто не захочет проходить экспресс-тестирование в школе, получат право принести результат отрицательного ПЦР из поликлиники или частной клиники.

Согласие родителей на экспресс-тестирование не требуется, поскольку это не медицинская процедура, добавили в пресс-службе.

О планах ввести такое тестирование в школах 5 октября объявил мэр города Сергей Собянин.