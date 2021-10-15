Сервис "оплаты лицом" заработал на всех станциях метро Москвы

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Оплата проезда через систему распознавания лиц Face Pay заработала на всех станциях московского метро, сообщил "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы (Сергея Собянина - ИФ) мы запускаем Face Pay - оплату проезда при помощи распознавания лица. Москва - первый город в мире, где такая система заработала в таком масштабе", - сказал Ликсутов.

Заммэра добавил, что речь идет более чем о 240 станциях метрополитена.

Ликсутов напомнил, что подключение к сервису Face Pay является добровольным, этот способ оплаты проезда будет действовать наряду с иными.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно привязать фотографию, банковскую карту и "Тройку" к сервису через приложение "Метро Москвы". Проход осуществляется через специальные турникеты, маркированные специальной наклейкой. Воспользоваться услугой можно будет через несколько часов после регистрации в приложении.

Вице-мэр отметил, что данные пользователей системы будут зашифрованы: камеры на турникетах в метро будут сравнивать не персональные данные, а биометрический ключ.

Ликсутов спрогнозировал, что в ближайшие два-три года 10%-15% пассажиров будут регулярно пользоваться Face Pay. Если спрос на сервис будет расти, власти планируют увеличить число турникетов.