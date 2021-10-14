Собянин пообещал запуск сервиса "оплаты лицом" на всех станциях метро Москвы в пятницу

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В московском метро в пятницу в полном объеме запустят систему оплаты проезда через систему распознавания лиц Face Pay, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Теперь все пассажиры Мосметро смогут платить за проезд, не доставая телефон, "Тройку" или банковскую карту. Система Face Pay завтра заработает на более чем 240 станциях", - написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр добавил, что этот сервис является бесконтактным.

Иные способы оплаты проезда в метро при этом сохранят.

По словам мэра, Москва первая в мире вводит Face Pay в таком масштабе.

В конце сентября сервис Face Pay запустили на всех линиях метро Москвы.