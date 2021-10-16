В метро Москвы назвали станции, на которых чаще всего применяют Face Pay

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Сервис по оплате проезда через систему распознавания лиц Face Pay пользуется популярностью в московском метро, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Всего за один день с момента запуска Face Pay к сервису оплаты "по лицу" присоединились аж 25 тыс. пассажиров метро", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что чаще всего сервисом пользовались на пяти станциях. Это "Выставочная", "Комсомольская", "Деловой центр", "Бауманская" и "Проспект Мира".

Face Pay запустили на всех станциях московского метро в минувшую пятницу.