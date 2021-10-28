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Москва выделила 10,6 млрд рублей на борьбу с COVID-19 в 2022 году

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В проекте бюджета Москвы на 2022 год на борьбу с коронавирусом заложено 10,6 млрд рублей, сообщила в Мосгордуме замглавы департамента здравоохранения столицы Елена Хавкина.

Эти деньги пойдут на выплаты медикам, закупку лекарств, средств индивидуальной защиты и тестирование. 4,1 млрд рублей будут направлены на закупку препаратов, в том числе 0,1 млрд на закупку препаратов для больных в стационарах. 3 млрд рублей пойдут на стимулирующие выплаты для работников.

На закупку средств индивидуальной защиты и тест-системы в бюджете предлагается заложить 1,5 млрд рублей, на телемедицину 600 млн рублей.

На заготовку плазмы крови для лечения больных COVID-19 и проведение дезинфекций помещений предусмотрено 800 и 400 млн рублей соответственно. На поощрение доноров плазмы выделят 0,2 млрд рублей.

Хавкина добавила, что на льготное лекарственное обеспечение в 2022 году предусмотрено 46,5 млрд рублей, в том числе 3,8 млрд рублей - на продолжение расширенной программы по обеспечению страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Проект бюджета предусматривает увеличение расходов на здравоохранение на 65,1 млрд рублей, до 826,4 млрд рублей. Бюджет будет обеспечиваться за счет средств города и обязательного медицинского страхования.

Москва Депздрав коронавирус Елена Хавкина

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