Глава департамента экономической политики и развития Москвы: городская экономика вышла на допандемийные показатели

Кирилл Пуртов рассказал, как Москва адаптировалась к работе в условиях пандемии

Глава департамента экономической политики и развития Москвы: городская экономика вышла на допандемийные показатели Фото: Пресс-служба

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Бюджет Москвы за 2020 год не досчитался около 600 млрд руб. из-за пандемии коронавирусной инфекции. Часть этих средств направили на поддержку предпринимателей, которые пострадали от ограничений, связанных с COVID-19. Приспособился ли бизнес и столичная экономика в целом к работе в новых условиях?

Об этом "Интерфаксу" рассказал руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

- Летом Москва переживала очередную, уже третью, волну COVID-19. Как она сказалась на городской экономике?

- Волны пандемии, действительно, воспринимались городской экономикой по-разному. Основных причин этого явления две. Первая – меняющаяся степень адаптации бизнеса к возникшим из-за COVID-19 ограничениям. Вторая – число вакцинированных от коронавируса москвичей растет, как следствие – эпидемиологические запреты становятся все мягче.

Как сегодня ощущают себя московские предприниматели, потребители товаров и услуг? По макропоказателям мы не только вышли на те обороты экономики, которые фиксировали до пандемии, в 2019 году, но и достигли планируемых значений.

Особенно хорошо себя чувствует промышленность: индекс промышленного производства рос и в 2020 году, и в нынешнем – 2021. Стабильная ситуация и в сфере торговли – ей удалось восстановить обороты и получить потерянную в первый период пандемии прибыль.

- За счет развития онлайн-торговли?

- Не только. На первом этапе пандемии, когда действовали наиболее жесткие ограничения, обороты торговли снизились на 50%. В тот момент это казалось катастрофой. Но постепенно наметилась тенденция устойчивого роста – и в онлайн-сегменте, и в рознице, и по непродовольственным товарам.

Сегодня обороты в торговле выросли почти на 30%. Мы понимаем, что компенсация потерь частично произошла из-за концентрированного спроса – он сосредоточен внутри страны из-за ограничений перемещения по миру.

Если говорить в целом, то лучше всего себя сегодня чувствуют те отрасли, развитие которых не зависит от личного общения бизнеса и потребителя.

- А там, где потребители напрямую общаются с представителями бизнеса, ситуация хуже?

- К наиболее пострадавшим от пандемии относят именно такие отрасли – гостиничный и туристический бизнес, сферы услуг и общественного питания. В целом мы и здесь фиксируем тенденцию на восстановление оборотов и дальнейший рост, однако динамика неодинакова.

Так, медленнее восстанавливается фитнес-индустрия, где клиенты тесно общаются с тренерами и персоналом спортивных заведений.

Другой пример – ресторанный бизнес. Ограничения, введенные во время третьей волны COVID-19, привели к снижению оборотов в этой сфере в среднем на 30%. Но, естественно, предприниматели чувствовали себя по-разному. Кто-то из них к моменту обострения эпидемиологической ситуации уже наладил онлайн-доставку, потому на его доходах эти сложности сказались в меньшей степени.

В число отраслей, которые медленно восстанавливаются, также входит гостиничный бизнес. За счет внутреннего спроса обороты постепенно растут до прежних значений, но дальнейшее их развитие будет зависеть от того, как скоро снимут международные ограничения. Аналогичная ситуация сложилась и в сфере туризма.

При этом все перечисленные мной отрасли характеризуются подвижностью. То есть после отмены ограничений здесь оперативно идет восстановление оборотов и добор недостающей прибыли. Такая гибкость городской экономики – это, прежде всего, следствие грамотной политики руководства города, нацеленной на диверсификацию, развитие инфраструктуры, масштабного потребительского рынка и платежеспособного спроса, а также результат применения антикризисных мер поддержки.

- Возвращаясь к теме туризма: получается, внутренний, российский турист не занял нишу иностранного?

- Концентрированный внутренний спрос позволил поддержать обороты туристической отрасли. Но в течение последних лет руководство города предпринимало усилия для развития городской, транспортной и рекреационной инфраструктур, событийного и культурного туризма. Благодаря этому нам удалось существенно повысить интерес к Москве у жителей других стран. Удовлетворить его без снятия международных ограничений пока не получается.

- Московский бюджет в прошлом году из-за пандемии COVID-19 не досчитался 600 млрд руб. Возможно ли добрать эти потерянные доходы и, если да, как это сделать?

- 600 млрд руб. – это прямые потери, мы их можем посчитать. Сюда входят и средства, выделенные на поддержку бизнеса, и расходы на борьбу с пандемией, и доходы, которые бюджет не получил в прошлом году.

Но есть и другие финансовые потери, посчитать их не получится. Речь идет об инвестициях, которые мы не осуществили в 2020 году. Их пришлось отложить из-за необходимости найти средства на борьбу с COVID-19.

Возник вопрос: какую политику в этой ситуации проводить? Раньше мы жили при политике нулевого госдолга, но сегодня она не подходит – нельзя остановить раскрученный инвестиционный объем. Каждый проект, финансирование которого перенесено, является потерей, потому что материалы дорожают, накапливаются изменения.

Поэтому сейчас мы нацелены на проведение планомерной инвестиционной политики, при необходимости прибегая к заимствованиям. В этом году мы заняли около 115 млрд руб. Если понадобится – вновь задействуем этот инструмент.

То есть в последующем бюджетную политику Москвы мы будем строить, исходя из того, что все запланированные инвестиции должны осуществиться.

- Как изменилась экономика Москвы под влиянием COVID-19?

- Полтора года – не тот период, за который экономика может существенно перестроиться. Это происходит за более длинные инвестиционные циклы. Но мы видим ряд особенностей развития ряда отраслей в условиях пандемии.

Так, мы с вами уже затрагивали тему развития онлайн-торговли. За 2020 год этот сегмент вырос на 50%. Да и в целом обороты торговли, в том числе офлайн, увеличились, несмотря на то, что посещаемость торговых центров не восстановилась до показателей 2019 года – они не добирают около 20%. Это говорит о том, что отрасль адаптировалась к внешним условиям, чувствует себя уверенно.

Также пандемия подстегнула развитие служб доставки. Это видно невооруженным взглядом – на улицах стало больше курьеров.

Наконец, в 2020 году распространилась практика удаленной работы. Много было споров, сохранится ли эта тенденция. По последнему срезу аналитики в области офисной недвижимости могу сказать, что москвичи начали возвращаться в офисы.

- А как сказалась пандемия на структуру энергопотребления?

- Энергопотребление – действительно косвенный показатель того, как чувствует себя экономика. В первый этап пандемии объем потребления электричества в жилой недвижимости увеличился на 2%. Это было логичным: москвичи перешли на домашний режим работы, стали больше потреблять ресурсов.

Но в 2021 году тенденция получила свое развитие. Рост энергопотребления в жилой недвижимости продолжился – сейчас его объем увеличивается на тот же процент.

Примечательно, что при этом энергопотребление в деловой недвижимости не только не падает, но и растет – на 2,5%.

- Это значит, что люди стали больше работать не только в офисе, но и дома?

- Скорее это означает, что люди сформировали привычку к большему потреблению ресурсов. А еще – что московский бизнес продолжает свою работу. Ситуация стабильная.