В дома на юго-западе Москвы возобновили подачу газа после пожара на подстанции

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Северном Бутове восстановили газоснабжение потребителей одиннадцати жилых домов, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в субботу.

Как отмечается, начался поквартирный обход для контроля подачи газа.

Ранее сообщалось, что на улице Грина в пятницу загорелась газораспределительная подстанция. Огонь перекинулся на три рядом стоящих автомобиля. Подача газа в 11 жилых домов была отключена, при пожаре пострадал один человек. Для снабжения потребителей газом была построена резервная система в обход поврежденной подстанции.