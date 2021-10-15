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Пожар на газораспределительной подстанции на юго-западе Москвы потушен

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Спасатели потушили пожар на газораспределительной подстанции по улице Грина на юго-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 12:37 пожар полностью ликвидирован", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на газораспределительной подстанции на юго-западе Москвы произошел пожар. Позже огонь перекинулся на три автомобиля. Подача газа была отключена, пострадавших нет.

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