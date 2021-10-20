Адвокат сообщил о госпитализации находящегося под домашним арестом ректора "Шанинки"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, находящийся под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств, доставлен в одну из столичных больниц, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Сергей Севрук.

"Сегодня утром я получил сообщение от его супруги, что ночью врачи скорой помощи увезли Зуева в больницу. Скорее всего, с гипертоническим кризом, так как еще вчера вечером у него было давление около 200", - сказал адвокат.

Он отметил, что Зуев почувствовал себя плохо еще накануне, когда находился у следователя. Ему также была вызвана скорая помощь, но от госпитализации Зуев отказался.

По словам адвоката, его подзащитный страдает рядом заболеваний, в том числе гипертонической болезнью третьей степени. Также он перенес несколько операций.

В чем обвиняют ректора "Шанинки"

Зуев был задержан 12 октября в рамках расследования дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ, в хищении 21 млн рублей. Вину он не признает и заявляет, что ни с кем в сговор не вступал.

По версии следствия, совместно с соучастниками Зуев похитил деньги, принадлежащие ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". Речь идет о средствах, предназначенных для федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

По предварительным данным, установлено, что Московская высшая школа социальных и экономических наук являлась исполнителем по договорам, согласно которым вуз обязался оказать услуги и выполнить для фонда работы в рамках научных и образовательных проектов. Как считает следствие, фигуранты изготовили и предоставили в фонд результаты теоретических и практических исследований, которые фактически не были выполнены или не соответствовали требованиям технических заданий к договорам. При этом более 21 млн рублей, считает следствие, были перечислены фондом на расчетный счет образовательной организации и в последующем похищены.

13 октября Тверской суд Москвы отказал МВД в удовлетворении ходатайства об аресте Зуева и отправил ректора под домашний арест. Прокуратура Москвы обжаловала это решение.