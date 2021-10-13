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Ректор "Шанинки" Зуев отправлен под домашний арест

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 7 декабря ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, задержанного по делу о мошенничестве. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Таким образом, суд отказал следствию столичного главка МВД в удовлетворении ходатайства о заключении Зуева под стражу.

Защита просила суд отказать следствию в удовлетворении этого ходатайства, указывая на то, что оснований для избрания Зуеву такой строгой меры пресечения, как арест, не имеется, поскольку он не собирается скрываться и мешать расследованию.

Зуев была задержан накануне. Ему вменяется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, он похитил 21 млн рублей, выделенных из бюджета. По данным суда, речь идет о средствах, предназначенных для федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

Вину Зуев не признает.

Претензии к Зуеву возникли в рамках расследования дела экс-заместителя министра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Она обвиняется в хищении денег, выделенных по госконтрактам Фонду развития новых форм образования, который, в свою очередь, для выполнения работ по соглашениям привлек "Шанинку".

Сергей Зуев

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