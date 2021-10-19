Прокуратура просит отменить домашний арест ректора "Шанинки" и отправить его в СИЗО

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы зарегистрировал жалобу прокуратуры на домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, задержанного по делу о мошенничестве.

"В суд поступило апелляционное представление прокуратуры Москвы на постановление суда об избрании в отношении Зуева домашнего ареста", - сообщили "Интерфаксу" в суде. Надзорное ведомство просит апелляционную инстанцию отменить решение суда о домашнем аресте ректора и удовлетворить ходатайство следствия о заключении его под стражу.

13 октября Тверской суд Москвы отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте Зуева и отправил ректора под домашний арест.

Как сообщил "Интерфаксу" один из его адвокатов Руслан Кожура, находясь под домашним арестом ректор не сможет покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи. Он добавил, что Зуев не будет оспаривать избранную ему меру пресечения.

Зуев был задержан 12 октября в рамках расследования дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Ему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он похитил 21 млн руб., выделенный из бюджета. По данным суда, речь идет о средствах, предназначенных для федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

По словам адвоката ректора Сергея Севрука, в деле речь идёт о двух контрактах, которые были заключены в 2019 году. "В 2020 году они были расторгнуты по взаимному согласию сторон и исполнены не полном объеме. Общая сумма по ним должна была составить около 50 млн. Прекратили стороны свое взаимодействие на этапе, когда было оплачено 21 млн. Где эти деньги - сведений нет, но совершенно точно, что Зуев к этим деньгам не прикасался и никакого отношения к ним не имеет", - отметил защитник.

Он также отметил, что его подзащитный не знаком с основной фигуранткой дела. Вину Зуев не признает.