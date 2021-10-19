МВД предъявило ректору "Шанинки" Зуеву официальное обвинение

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Следствие МВД предъявило ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву официальное обвинение в хищении 21 млн рублей из бюджета (ч.4 ст. 159 УК), сообщил "Интерфаксу" его адвокат Сергей Севрук.

По его словам, Зуев уже был допрошен в качестве обвиняемого и "сообщил следствию, что вину не признает и ни с кем в сговор не вступал".

13 октября Тверской суд поместил ректора под домашний арест, хотя следствие просило его арестовать. Прокуратура Москвы уже обжаловала этого решение, 19 октября Тверской суд зарегистрировал апелляционное представление надзорного ведомства.

Зуев был задержан 12 октября по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. По версии следствия, он похитил 21 млн рублей, выделенных из бюджета для федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

По словам Севрука, в деле речь идет о двух контрактах 2019 года на общую сумму 50 млн рублей, которые год спустя были исполнены не в полном объеме и расторгнуты по согласию сторон. Контракты были разорваны, когда по ним уже заплатили 21 млн рублей. Где эти деньги, адвокат не знает. По его словам, Зуев с Раковой не знаком.

Ранее сообщалось, что контракты, как считает следствие, Минпросвещения заключило с Фондом новых форм развития образования, а фонд привлек "Шанинку" уже как субподрядчика.

Ранее по этому делу были арестованы Ракова, ее гражданский муж, бывшие сотрудники Фонда Евгений Зак и Максим Инкин, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова.