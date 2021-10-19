Власти Москвы вновь обязали перевести 30% сотрудников на удаленку

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Столичные работодатели должны с 25 октября по 25 февраля 2022 года перевести не менее 30% своих сотрудников, включая граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями, на удаленную работу. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 25 октября 2021 г. по 25 февраля 2022 г. работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Домашний режим

Кроме того, вводится домашний режим для невакцинированных пожилых граждан и людей, страдающих хроническими заболеваниями, в Москве с 25 октября по 25 февраля. Необходимо не покидать место проживания, в том числе, жилые и садовые дома.

Ограничения не распространяются на лиц, которые перенесли коронавирусную инфекцию, с даты выздоровления которых прошло не более шести календарных месяцев, и граждан, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавируса.

При этом, согласно указу и сообщению блога мэра Москвы, прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. Граждане также смогут обращаться за медицинской помощью, посещать магазины, гулять с домашними животными. Работающие граждане вправе оформить больничные листы.

Доля пожилых москвичей среди умерших от COVID

Пожилые москвичи составляют 60% пациентов COVID-госпиталей в столице, в числе умирающих от заболевания эта категория жителей достигает 86%, сообщил Собянин во вторник.

Мэр отметил, что среди подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких пациентов с коронавирусом в Москве доля пожилых – 80%. Большинство из них не сделали прививку, добавил мэр.

По его словам, из 3 млн москвичей в возрасте 60 лет и старше вакцинацию от COVID-19 прошли чуть более трети – 1,14 млн.

При этом власти надеялись, что в начале осени, после возвращения пенсионеров с дачных участков в Москву, они выберут время для прививки от COVID-19.

"К сожалению, этого не произошло", - констатировал Собянин.