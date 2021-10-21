За месяц заболеваемость COVID-19 в Москве выросла почти в 4 раза

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Заболеваемость COVID-19 продолжает расти: за месяц оно увеличилось почти в четыре раза, сообщила вице-мэр столицы, руководитель оперштаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

"Заболеваемость коронавирусом растет, и она выше, чем в прошлом году: за месяц она выросла почти в четыре раза, а число госпитализаций - в три", - сказала Ракова журналистам.

Она добавила, что уровень заболеваемости штаммом "дельта" коронавируса в Москве этой осенью выше прошлогоднего на 80%.