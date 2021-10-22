Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Москва к концу этой недели может достигнуть пиковых значений по COVID-заболеваемости

Москва к концу этой недели может достигнуть пиковых значений по COVID-заболеваемости
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Москве в конце этой - начале следующей недели могут быть зафиксированы рекордные за всю историю пандемии показатели заболеваемости коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы видим, что осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса "дельта" дает такую достаточно большую синергию, и видим, как каждую неделю начинает повышаться и повышаться количество заболеваний. По такой динамике мы видим, что уже в конце этой недели - в начале следующей недели мы достигнем пиковых значений заболеваний, рекордных за всю историю пандемии", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Рекордные значения по заболеваемости, по словам мэра, требуют введения ограничительных мер, чтобы защитить здоровье и жизни граждан. Он отметил, что за счет того, что летом москвичи активно прививались, а часть жителей столицы переболела коронавирусом, в первые два осенних месяца Москве удалось "прожить полностью без ограничений".

Хроника коронавируса. Октябрь.

16
Число выявляемых случаев коронавируса в Москве по сравнению с августом выросло в 4 раза. На фото: дезинфекция Ленинградского вокзала.18 октября. В Брюсселе перед штаб-квартирой Pfizer прошла акция протеста против ковид-паспортов.15 октября. Филиппины ослабили часть ограничений, введенных из-за пандемии, после снижения случаев заражения в стране.14 октября. Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19.13 октября. Вакцинация студентов против коронавируса в индийском Бангалоре.12 октября. Япония начала постепенно ослаблять меры по борьбе с COVID-19, чтобы помочь экономике, пострадавшей от пандемии.11 октября. Правительство Южной Кореи намерено разработать план действий по постепенному возвращению жителей страны к нормальной жизни в условиях пандемии. На фото: посетители в дворцовом комплексе Кенбоккун в Сеуле.8 октября. В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.6 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
Число выявляемых случаев коронавируса в Москве по сравнению с августом выросло в 4 раза. На фото: дезинфекция Ленинградского вокзала.
Хроника 09 января 2020 года – 22 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

Один из зубцов кремлевской стены поврежден в результате сильного ветра

Пандемия коронавируса

Собянин объяснил, почему введет нерабочие дни, а не QR-коды

В Москве начался дождь с градом и порывистым ветром

В Москве начался дождь с градом и порывистым ветром

Собянин подписал закон о бесплатном проезде для обоих многодетных родителей

Пандемия коронавируса

В период нерабочих дней в ТЦ Москвы будут работать аптеки и продуктовые магазины

В период нерабочих дней в ТЦ Москвы будут работать аптеки и продуктовые магазины

Базу данных водителей Москвы и Подмосковья выставили на продажу в даркнете

Базу данных водителей Москвы и Подмосковья выставили на продажу в даркнете

Адвокат сообщил, что ректору "Шанинки" Зуеву проводят операцию на сердце

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением COVID-мер в московском транспорте

Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением COVID-мер в московском транспорте

На дорогах Москвы появилась первая видеокамера, фиксирующая движение между полос

Пандемия коронавируса

За месяц заболеваемость COVID-19 в Москве выросла почти в 4 раза

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });