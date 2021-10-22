Москва к концу этой недели может достигнуть пиковых значений по COVID-заболеваемости

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Москве в конце этой - начале следующей недели могут быть зафиксированы рекордные за всю историю пандемии показатели заболеваемости коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы видим, что осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса "дельта" дает такую достаточно большую синергию, и видим, как каждую неделю начинает повышаться и повышаться количество заболеваний. По такой динамике мы видим, что уже в конце этой недели - в начале следующей недели мы достигнем пиковых значений заболеваний, рекордных за всю историю пандемии", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Рекордные значения по заболеваемости, по словам мэра, требуют введения ограничительных мер, чтобы защитить здоровье и жизни граждан. Он отметил, что за счет того, что летом москвичи активно прививались, а часть жителей столицы переболела коронавирусом, в первые два осенних месяца Москве удалось "прожить полностью без ограничений".