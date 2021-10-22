Лифт с 10 пассажирами сорвался в доме на западе Москвы

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Лифт с десятью пассажирами сорвался на западе столицы, пострадавших нет, сообщила "Интерфаксу" представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"В жилом доме на ул. Покрышкина с высоты пятого этажа упал лифт, в котором, по предварительной информации, находились шесть взрослых и четверо детей. Между 2-м и 3-м этажами сработала техническая система безопасности, которая удержала лифт от падения", - сказала Нефедова.

По ее словам, никто не пострадал.

"Прокуроры проверят все обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отметили Нефедова.