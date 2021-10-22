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Мэрия опровергла сообщения об обрыве троса лифта на западе Москвы

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Информация о том, что в жилом доме на ул. Покрышкина в Москве оборвался трос лифта, в котором находились люди, не соответствует действительности, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Власти уточнили, что в одном из лифтов, когда в нем находились 11 человек, сработала система безопасности. Это привело к остановке кабины между этажами.

Обрыва троса лифта не зафиксировано, он находится в исправном состоянии, уточнили в мэрии.

Все пассажиры были оперативно освобождены, пострадавших нет.

Ранее представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила "Интерфаксу", что лифт с десятью пассажирами сорвался в столице, пострадавших нет

Москва

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