Сильный ветер за сутки повалил в Москве 60 деревьев

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Шквалистый ветер с порывами до 21 м/сек повалил в Москве за сутки порядка 60 деревьев, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства добавил, что повреждения получили три десятка автомобилей, ветром были сорваны несколько городских конструкций. Пострадавших нет.

Сбоев в работе общественного транспорта из-за урагана не отмечалось, системы жизнеобеспечения города работали штатно.

Ранее сообщалось, что городские службы из-за непогоды в Москве были переведены в режим повышенной готовности, в городе из-за шквалистого ветра действовал повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

В некоторых районах Москвы в пятницу прошел дождь, местами сильный, выпал град.

После обрушения строительных лесов и одного из зубцов кремлевской стены по соображениям безопасности была перекрыта Красная площадь.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в Москве сохранятся порывы ветра до 15 м/с, возможен небольшой дождь. Температура воздуха не превысит 7-9 градусов.