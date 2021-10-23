Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Сильный ветер за сутки повалил в Москве 60 деревьев

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Шквалистый ветер с порывами до 21 м/сек повалил в Москве за сутки порядка 60 деревьев, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства добавил, что повреждения получили три десятка автомобилей, ветром были сорваны несколько городских конструкций. Пострадавших нет.

Сбоев в работе общественного транспорта из-за урагана не отмечалось, системы жизнеобеспечения города работали штатно.

Ранее сообщалось, что городские службы из-за непогоды в Москве были переведены в режим повышенной готовности, в городе из-за шквалистого ветра действовал повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

В некоторых районах Москвы в пятницу прошел дождь, местами сильный, выпал град.

После обрушения строительных лесов и одного из зубцов кремлевской стены по соображениям безопасности была перекрыта Красная площадь.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в Москве сохранятся порывы ветра до 15 м/с, возможен небольшой дождь. Температура воздуха не превысит 7-9 градусов.

Москва

Новости по теме

Новости

Новый штамм коронавируса AY.4.2 нашли в Московском регионе

Каникулы в московских школах могут начаться с 25 октября

Каникулы в московских школах могут начаться с 25 октября

В Москве перекрыли Красную площадь после обрушения лесов и зубца стены

В Москве перекрыли Красную площадь после обрушения лесов и зубца стены

Один из зубцов кремлевской стены поврежден в результате сильного ветра

Пандемия коронавируса

Собянин объяснил, почему введет нерабочие дни, а не QR-коды

Пандемия коронавируса

Москва к концу этой недели может достигнуть пиковых значений по COVID-заболеваемости

Москва к концу этой недели может достигнуть пиковых значений по COVID-заболеваемости

В Москве начался дождь с градом и порывистым ветром

В Москве начался дождь с градом и порывистым ветром

Собянин подписал закон о бесплатном проезде для обоих многодетных родителей

Пандемия коронавируса

В период нерабочих дней в ТЦ Москвы будут работать аптеки и продуктовые магазины

В период нерабочих дней в ТЦ Москвы будут работать аптеки и продуктовые магазины

Базу данных водителей Москвы и Подмосковья выставили на продажу в даркнете

Базу данных водителей Москвы и Подмосковья выставили на продажу в даркнете
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });