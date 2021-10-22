Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за усиления ветра

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, прогнозируемого в Москве в пятницу, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По информации заммэра, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.

"В настоящее время проводится информирование граждан об ухудшении погодных условий. Информация направляется в смс-сообщениях, транслируется на городских видеоэкранах", - добавил заммэра.