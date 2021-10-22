Один из зубцов кремлевской стены поврежден в результате сильного ветра

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В пресс-службе Федеральной службы охраны РФ подтвердили факт повреждения одного из зубцов кремлевской стены в результате сильного ветра в столице.

"Факт подтверждаем, пострадавших нет", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили о повреждении в пятницу одного из зубцов стены Кремля упавшими в результате порыва ветра строительными лесами.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Москве начался сильный дождь, в некоторых районах - с градом, порывы ветра при этом иногда достигали 20 метров в секунду.

По прогнозу Гидрометцентра России, в столице до 18:00 пятницы сохраняется повышенный, "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что службы Центра организации дорожного движения оперативно исправляют последствия непогоды, чинят знаки и светофоры.

"Сейчас в городе работают 32 бригады. В случае необходимости их число будет увеличено", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

О размерах ущерба, нанесенного непогодой городу, официально не сообщается.