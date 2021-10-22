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В Москве перекрыли Красную площадь после обрушения лесов и зубца стены

В Москве перекрыли Красную площадь после обрушения лесов и зубца стены
Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Москве из соображений безопасности перекрыли Красную площадь, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

По его словам, это сделали "в связи с непогодой для того, чтобы люди не пострадали от порывов ветра".

Ранее в Федеральной службе охраны "Интерфаксу" сообщили, что из-за сильного ветра с кремлевской стены на Красную площадь упали строительные леса и леса повредили зубец стены. Никто не пострадал.

В городе с середины дня усилился ветер, при порывах его скорость достигала 20 метров в секунду. Утром было солнечно, днем пошел сильный дождь, местами с градом, к 15:00 небо опять прояснилось.

Гидрометцентр прогнозировал ветреную погоду в столице до 18:00 пятницы.

Москва ФСО Красная площадь Кремль Гидрометцентр

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