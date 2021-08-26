Территории 39 московских поликлиник благоустроят за год

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Работы по благоустройству территорий пройдут возле 39 столичных поликлиник, в которых в 2021 году начался капремонт, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в четверг.

"Новый облик получат не только сами здания, ремонтируемые в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории, которые будут благоустроены в единой стилистике", - рассказал Бирюков.

Он пояснил, что в ходе работ предполагается разделить пешеходные и транспортные потоки, установить скамейки для отдыха, обустроить детские площадки, поликлиники адаптируют под нужды маломобильных граждан, обустроят парковки и, где возможно, более создадут навесы в виде пергол для велосипедов и колясок.

Он отметил, что для безопасного пребывания в вечернее время на территории поликлиник установят в общей сложности более 600 фонарей с энергоэффективными лампами.

"Территории медучреждений дополнительно озеленят, все растения будут гипоаллергенные. Всего возле поликлиник планируется высадить порядка 500 деревьев, 6,5 тыс. кустарников, обустроить свыше 90 тыс. кв. метров газона и около 10 тыс. кв. метров цветников", - пояснил заммэра.

Бирюков добавил, что завершить работы по благоустройству планируется в 2022 году.