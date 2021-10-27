Первые две квартиры среди привитых от COVID-19 москвичей разыграют в среду

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Серия еженедельных розыгрышей квартир среди привитых от COVID-19 москвичей стартует в среду, сообщили ранее в столичной мэрии.

На прошлой неделе мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу "ТВ Центр" анонсировал серию розыгрышей призов среди привитых от COVID-19 москвичей, они могут претендовать на 10 квартир.

"Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку", - сказал Собянин.

Мэр выразил надежду, что этот розыгрыш станет дополнительным стимулом пройти вакцинацию против COVID-19.

Как позже уточнили на сайте столичной мэрии, среди москвичей будут разыграны однокомнатные квартиры. Первый розыгрыш пройдет 27 октября.

Участниками программы "Вакцина - твой ключ к здоровью!" смогут стать граждане РФ старше 18 лет с московским полисом ОМС, получившие первый компонент вакцины или прошедшие ревакцинацию (однокомпонентной вакциной или первым компонентом двухкомпонентной вакцины) с 18 октября по 21 ноября.

В начале октября Собянин заявил, что столичные власти вернутся к вопросу стимулирования вакцинации с помощью программ поощрения.

Кроме розыгрышей призов, пожилым москвичам после вакцинации ранее разрешили получать денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей вместо подарочного набора.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве осенью.