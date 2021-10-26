Число случаев COVID-19 в Москве за неделю увеличилось на 14%

Количество госпитализированных с коронавирусом выросло на 10%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В столице ситуация с заболеваемостью коронавирусом граждан вызывает тревогу, фиксируется рост числа заболевших и госпитализированных, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник.

"Ситуация в Москве остается напряженной: за последнюю неделю количество заболеваний увеличилось на 14%, количество госпитализаций - на 10%. Очевидно, продолжается рост, может быть, не в такой динамике, но рост серьезный", - сказал Собянин на совещании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что объем госпитализаций относительно прошлых периодов ниже, это связано с большим количеством вакцинированных от коронавируса граждан. По словам мэра, на сегодняшний день заполнено 12,5 тыс. коек для больных COVID-19.

Собянин добавил, что наращивается объем тестирований: в сутки делается до 90 тыс. ПЦР-тестов, а помимо этого, в Москве проводится эксперимент по экспресс-тестированию.

Мэр Москвы также отметил, что в столице идет рост темпов вакцинации граждан от коронавируса. "Вакцинация в Москве в последнее время увеличилась в разы, в четыре раза от минимального порога, который был в конце августа. Это положительная тенденция", - сказал Собянин.

Он отметил, что мощности пунктов вакцинации при необходимости будут наращиваться для минимизации очередей, также могут быть развернуты дополнительные прививочные пункты. Кроме того, мэр добавил, что в столице наблюдается прирост объема темпов ревакцинации.