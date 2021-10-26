Заболеваемость коронавирусом в РФ выросла за неделю на 13,5%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю выросла на 13,5%, максимальные показатели - среди пожилых людей, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"За последние шесть дней мы видим непрерывный рост заболеваемости, и по итогам прошедшей 42-й недели показатель составил 172,1 на 100 тысяч населения, что еще на 13,5% выше, чем на неделе предыдущей", - сказала Попова во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, максимальные показатели заболеваемости остаются в старшей возрастной группе. "Для лиц старше 65 лет этот показатель составляет 224 (на 100 тыс. - ИФ) значительно выше, чем в среднем по РФ", - сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, увеличилась доля столичных регионов, и сейчас на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург приходится 35,7% заболеваемости в РФ.

"В 32 регионах по итогам прошедшей недели мы видим и растущую заболеваемость, и заболеваемость, превышающую среднероссийские показатели на разное количество процентов", - сообщила Попова.

По ее данным, в 83 субъектах идёт рост заболеваемости, только в двух регионах ситуация складывается без динамики - в Башкирии и на Чукотке.

Как отметила Попова, последние две недели наблюдается тенденция роста заболеваемости во всех федеральных округах РФ от 8 до 15%.

Особую озабоченность, по ее словам, вызывает ситуация в тех регионах, где в клинических формах проявления заболевания есть определённый дисбаланс. "Если в целом по РФ на ОРВИ приходится 78%, на внебольничные пневмонии ковидной этиологии 13%, на бессимптомные формы - 9%, то есть ряд регионов, где эта структура выглядит значительно иначе, и доля внебольничных пневмоний составляет 30% и больше", - сказала Попова, отметив, что речь идет об Адыгее, Марий Эл, Северной Осетии, Калужской, Белгородской, Саратовской и Вологодской области.

"Высокая доля первого диагноза "внебольничная пневмония" свидетельствует о том, что это позднее выявление случаев заболевания. А в 11 регионах мы не видим вообще бессимптомных случаев. Это может быть свидетельством того, что в этих регионах недостаточный охват тестированием", - добавила глава Роспотребнадзора.