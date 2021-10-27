Московским школьникам не заблокируют транспортные карты в нерабочие дни

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Транспортные карты московских школьников в нерабочие дни, которые объявлены в столице с 28 октября по 7 ноября, будут действовать, сообщили в городском оперштабе по борьбе с коронавирусом.

"Во время каникул школьники, как обычно, смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте", - говорится в сообщении оперштаба.

Ранее сообщалось, что социальные карты для проезда в общественном транспорте для пожилых и хронически больных граждан Москвы заблокируют с 8 ноября. При этом те, кто привился от COVID-19 или переболел в течение последних шести месяцев, смогут их разблокировать.