Социальную карту в Москве разблокируют в течение 5 рабочих дней после прививки

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Разблокировка социальной карты для проезда в общественном транспорте произойдет в течение пяти рабочих дней после введения первого компонента прививки от коронавируса, сообщается на официальном сайте столичной мэрии в понедельник.

"Если сведения о прививке или перенесенной коронавирусной инфекции есть в медицинских информационных системах, транспортное приложение социальной карты будет разблокировано. Для поездок в метро и наземном транспорте пройдет не больше пяти рабочих дней с даты получения сведений из ЕМИАС или ЕГИСЗ, для поездок в пригородном железнодорожном транспорте и транспорте Московской области - не больше восьми рабочих дней", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в случае предварительной записи на прием к врачу, диагностическое или лабораторно-инструментальное исследование карта будет разблокирована на один день, если запись была оформлена в ЕМИАС - не менее чем за пять дней до посещения медицинской организации. Кроме того, в мэрии пояснили, что в случае вакцинации в другом регионе соцкарта также будет разблокирована, если данные поступят в ЕГИСЗ.

Социальные карты не будут блокировать беременным женщинам, пациентам на системном гемодиализе, горожанам, относящимся ко второй клинической группе по онкологии, студентам и детям. В то же время, работа соцкарт учащихся вузов может быть ограничена при наличии у них хронических заболеваний.

С 8 ноября в Москве завершился режим нерабочих дней, столица продолжила жить с рядом ограничений. Так, до 25 февраля пожилые москвичи и граждане с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим, 30% сотрудников городских предприятий переведены на дистанционный формат работы. Организациям из групп риска необходимо до 1 января 2022 года вакцинировать двумя компонентами 80% своих работников. Кроме того, социальные карты пенсионеров и граждан с хроническими заболеваниями заблокированы, если они не делали прививку от коронавируса.