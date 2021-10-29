В Москве выросла детская смертность от COVID-19

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Среди детей в Москве увеличилась смертность от коронавируса, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Для детей, которые имеют хронические заболевания, нарушающие работу иммунной системы, в московских клиниках уже введены новые протоколы лечения и новый набор препаратов, который рекомендован клиническим комитетом города Москвы, добавил мэр.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ежедневно около 1 тыс. детей в столице заражаются коронавирусом, 20-30 из них попадают в больницы. При этом за всю пандемию в Москве коронавирусом переболело около 200 тыс. детей.