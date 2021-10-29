Прокуратура Старого Оскола сочла нарушением то, что в ТЦ не пустили детей без QR-кода

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура внесла представление руководителю торгово-развлекательного центра "Боше" в Старом Осколе (Белгородская область) в связи с нарушением прав детей при посещении ТРЦ, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что 25 октября сотрудники ТРЦ "Боше" отказали в посещении торгово-развлекательного центра родителям с малолетними детьми, так как у несовершеннолетних не было QR-кодов.

При этом, согласно постановлению губернатора области, требования предъявить QR-код, ПЦР-исследование или справку, подтверждающую перенесенное заболевание, для входа в торговый развлекательный центр распространяются только на совершеннолетних.

Местные СМИ сообщали, что жительница Старого Оскола хотела зайти в торговый центр с ребенком 2,5 лет. Так как у нее был сертификат о вакцинации, ее пропустили, а ребенку предложили остаться снаружи.

"Городским прокурором генеральному директору ЗАО "Боше" внесено представление, ход и результаты рассмотрения которого поставлены на контроль", - говорится в пресс-релизе облпрокуратуры.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ЗАО "Боше" зарегистрировано в 1997 году в Старом Осколе Белгородской области. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. 49% доли в уставном капитале принадлежит депутату областной думы Игорю Барщуку.