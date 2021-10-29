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Эксперт сообщил о троекратном росте смертности беременных от COVID-19

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В России в 2021 году смертность от коронавирусной инфекции среди беременных женщин выросла в три раза по сравнению с прошлым годом, заявил главный внештатный специалист по акушерству Минздрава Роман Шмаков. Он сказал это на конференции по вопросам сохранения здоровья матери и ребенка в пандемию.

"Мы проанализировали, материнская смертность в три раза выросла в этом году по сравнению с предыдущим, это были все непривитые женщины, во-вторых, 70-80% с каким-то фактором риска - либо сахарный диабет, либо ожирение, либо артериальная гипертензия, заболевания почек, легких и так далее", - объяснил он.

Шмаков призвал женщин с уже имеющимися осложнениями в первую очередь прививаться от коронавируса.

Рост смертности от COVID-19 и количества тяжелых случаев заболевания среди беременных женщин подтвердил директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава Геннадий Сухих.

Он напомнил, что в 2020 году умерли немногим более 100 женщин, и добавил, что в 2021 году "эти цифры значительно, значительно выше".

По его словам, с начала года до 28 октября в России выявили больше 53 тысяч беременных женщин, болеющих или уже перенесших COVID-19. Из них в реанимацию или даже на аппараты ИВЛ попали 625.

"И процедуры ЭКМО, то есть последний шаг в сохранении жизни пациента, прошли 50 пациентов в нашей стране, этого никогда в прошлом году не было", - подчеркнул Сухих.

Сейчас на аппаратах ИВЛ находятся 49 пациенток, еще девять - на процедурах насыщения крови кислородом (ЭКМО), добавил он.

26 октября о росте заболеваемости COVID-19 среди беременных говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он сослался на данные Центра акушерства и гинекологии, который мониторит эти данные.

Хроника 09 января 2020 года – 29 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав коронавирус Роман Шмаков Геннадий Сухих

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