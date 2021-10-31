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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Трем московским барам грозит закрытие за дискотеки в нерабочие дни

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Дискотеки и шоу проводили в нерабочие дни три московских бара, теперь им грозит штраф или временное закрытие, сообщил в воскресенье инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Антон Романов.

Как он рассказал журналистам, рейд совместно с полицией проведен накануне. Было установлено, что массовые мероприятия проводились в заведениях "Бар, которого нет", "Old Towm" и "Punk Fiction".

Романов добавил, что в ходе мероприятий их гости не носили средства индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию.

Организаторам грозит штраф в размере 300 тыс. руб. Его сумма может вырасти до 1 млн руб., если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека. Кроме того, заведения могут закрыть на срок до 90 суток.

С 28 октября по 7 ноября в Москве установлен режим нерабочих дней, действует ограничение на проведение массовых мероприятий.

Москва во время нерабочих дней

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