Нерабочие дни начались в Московском регионе

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В четверг, 28 октября, в Москве начинаются нерабочие дни, они продлятся почти полторы недели, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин.

"Нерабочие дни в Москве устанавливаются с 28 октября по 7 ноября 2021 г.", - написал Собянин в своем блоге.

В период нерабочих дней в городе введут ряд ограничений. Так, будет приостановлена работа всех компаний и организаций. Исключением станут учреждения, которые обеспечивают функционирование столичной инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла и некоторые другие, которые отражены в указе президента РФ.

Сфера услуг

Из предприятий сферы услуг в Москве в ближайшие полторы недели будут работать только продуктовые магазины, аптеки и точки по продаже предметов первой необходимости.

"Во время нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, смогут работать в обычном режиме только продуктовые магазины и точки, где доля продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 30% от ассортимента. Остальные смогут реализовывать товар дистанционно, в том числе при помощи доставки", - сообщили в столичном оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом.

Там уточнили, что прекращают работу салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны. Также нельзя будет посетить химчистки, прачечные, организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажные мастерские и автосервисы.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в указанный период не будут работать специализированные магазины по продаже алкоголя: решение мотивировано отсутствием необходимого количества товаров первой необходимости в их ассортименте.

Образование

Московских школьников с 28 октября по 7 ноября отправят на каникулы. При этом транспортные карты учащимся не заблокируют.

В детских садах на время нерабочих дней также объявлены каникулы, но для тех воспитанников, которым не с кем остаться дома, организуют дежурные группы.

В Москве приостановят работу организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций.

Большинство расположенных в Москве российских вузов с 28 октября по 7 ноября переводит учебный процесс в онлайн, период отводится для самостоятельной работы студентов.

Занятий в эти дни вузы проводить не планируют, за исключением индивидуальных консультаций. Учреждения будут закрыты для студентов в указанный период.

Вышесказанное касается и творческих образовательных организаций. Некоторые из них планируют продолжить репетиции.

Здравоохранение

Московские учреждения здравоохранения в период нерабочих дней продолжат оказывать медицинскую помощь.

"Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме", - написал в своем блоге Собянин.

Впоследствии московский оперштаб уточнил, что это заключение распространяется и на частные клиники.

Стоматологические клиники будут оказывать только экстренную и неотложную помощь.

Столичные пункты вакцинации против COVID-19 и экспресс-тестирования продолжат свою работу.

Культура

С 28 октября по 7 ноября в Москве не будут работать учреждения культуры. Однако доступ в театры и музеи останется открытым при соблюдении ряда условий.

"Их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использовании QR-кодов и защитных масок", - написал мэр Москвы в своем блоге.

По окончании периода нерабочих дней, с 8 ноября, использование системы QR-кодов и защитных масок для посещения театров и музеев в Москве останется обязательным, но допустимая заполняемость увеличится до 70%.

В нерабочие дни запрещены массовые мероприятия без согласования с Роспотребнадзором.

МФЦ и ЗАГС

В грядущие полторы недели работу продолжат только 25 дежурных офисов "Мои документы". Там будет можно получить услугу по регистрации смерти и расторжения брака по ранее поданным заявлениям. Услугу по государственной регистрации рождения ребенка окажут непосредственно в родильных домах. При этом 4 ноября многофункциональные центры (МФЦ) работать не будут.

В отделениях ЗАГС граждане в период с 28 октября по 7 ноября смогут заключить или расторгнуть брак по заранее поданным заявлениям. Кроме того, возможен перенос бракосочетания на более поздний срок. Прием жителей по иным услугам ЗАГС в период с 28 октября по 7 ноября приостановят.

Суды

Столичные суды не будут изменять график работы с 28 октября по 3 ноября и продолжат функционировать в штатном режиме.

"Московский городской суд работает в штатном режиме в период с 28 октября по 3 ноября 2021 года. Судебные заседания, назначенные на этот период, в том числе заседания в режиме видеоконференцсвязи, состоятся во время, указанное в судебных извещениях", - сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В штатном режиме продолжат работу и районные суды. Ограничительные меры, введенные для посетителей, при этом сохранят.

Ситуация в Подмосковье

В Московской области нерабочие дни также объявлены с 28 октября по 7 ноября.

В регионе приостанавливают работу общепита, за исключением доставки и обслуживания навынос, объектов розничной торговли и торгово-развлекательных центров, за исключением аптек, продовольственных магазинов и магазинов дистанционной торговли, в том числе с доставкой.

Как и в Москве, не будут работать предприятия сферы услуг, спорта, сферы культуры и развлечений. Приостанавливается очное оказание услуг в органах государственной власти, многофункциональных и миграционных центрах, отделениях ЗАГС.

Ряд новых ограничительных мер с четверга вступают в силу также в Калининградской области и Адыгее, а в Хакасии вводится комендантский час.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов страны получили право устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах. После этого ряд субъектов РФ приняли решение о введении нерабочих дней, в Москве этот период продлится с 28 октября по 7 ноября.

Подъем заболеваемости COVID-19 в РФ начался в конце сентября.