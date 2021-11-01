Московскому парку развлечений грозит закрытие за работу в "нерабочие дни"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - "Гонку на выживание" и шоу каскадеров провели в парке киноприключений "Мастер Панин" в объявленные в Москве нерабочие дни, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов. Он констатировал, что организаторам грозит крупный штраф за проведение массового мероприятия.

Романов добавил, что зрители шоу нарушали социальную дистанцию, не носили средства индивидуальной защиты.

Организаторам мероприятий грозит штраф в размере 300 тыс. руб. Его сумма может вырасти до 1 млн руб., если будет установлен факт причинения вреда здоровью.

Парк также могут закрыть на срок до 90 суток.

Период с 28 октября по 7 ноября объявлен в Москве нерабочими днями.