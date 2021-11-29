Каждый третий проверенный бар в Петербурге работал ночью вопреки запрету

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге на прошлой неделе из 30 проверенных ночью точек общепита десять продолжали работать после 23:00, несмотря на введенный в городе запрет, сообщили в Смольном.

Среди нарушителей оказались кафе, бары, кальянные и ночные клубы на улицах Пестеля и Рубинштейна, 4-й Советской, Воронежской, Садовой улицах, Коломяжском и Комендантском проспектах, на проспекте Испытателей.

Также в общепите были выявлены и другие нарушения ковид-мер: там не было разметки, определяющей социальную дистанцию, не проверялись QR-коды, не велись журналы дезинфекции и термометрии, персонал был без масок, посетители курили кальян.

Днем были проверены 130 объектов - 89 магазинов, 25 кафе и ресторанов, 16 объектов по предоставлению услуг. Нарушения выявлены только в шести - у них не было QR-кода или средств индивидуальной защиты у сотрудников.

По результатам проверок возбуждены административные производства. В пресс-службе губернатора пообещали, что нарушителей оштрафуют.

Работу бара на улице Рубинштейна остановили сотрудники Следственного комитета. Они изъяли в баре спиртное, два кассовых аппарата, составили протокол осмотра места происшествия и опечатали помещение.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле ежедневно проверяют магазины, общепит и фирмы по оказанию услуг. Иногда в их рейдах участвуют полицейские и сотрудники СК.