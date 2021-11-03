Второй розыгрыш квартир для привитых жителей Москвы пройдет 3 ноября

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В среду, 3 ноября, пройдет второй розыгрыш квартир для москвичей, сделавших с 25 по 31 октября прививку от коронавируса, сообщается на сайте мэра Москвы.

"3 ноября пройдет очередной розыгрыш квартир в рамках акции "Вакцина - твой ключ к здоровью!". В нем смогут принять участие москвичи старше 18 лет, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса или прошли повторную вакцинацию с 25 по 31 октября", - говорится в сообщении.

Будут разыграны две однокомнатные квартиры в столице. Всего в рамках акции новые квартиры получат 10 человек, розыгрыши проводят по средам вплоть до 24 ноября 2021 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что этот розыгрыш станет дополнительным стимулом пройти вакцинацию против COVID-19.

Участниками программы "Вакцина - твой ключ к здоровью!" смогут стать граждане РФ старше 18 лет с московским полисом ОМС, получившие первый компонент вакцины или прошедшие ревакцинацию (однокомпонентной вакциной или первым компонентом двухкомпонентной вакцины) в указанный срок.

Кроме розыгрышей призов, пожилым москвичам после вакцинации ранее разрешили получать денежную компенсацию в 10 тыс. руб. вместо подарочного набора.