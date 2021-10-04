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Москва снова будет стимулировать вакцинацию с помощью программ поощрения

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Власти столицы планируют в ближайшее время возобновление программ поощрения для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы видим дополнительные возможности ускорения вакцинации, поэтому всегда стимулировали эти процессы. В частности, проводили лотереи, где разыгрывали машины. В ближайшее время мы, наверное, снова вернемся к этой практике, она показала хорошие результаты и интерес населения", - сказал мэр на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что возможность выиграть денежные призы и квартиры вызывает интерес граждан.

Мэр также напомнил, что для пожилых москвичей созданы подарочные наборы с необходимыми медицинскими аппаратами для контроля за здоровьем, также стимулирующие выплаты введены для работников поликлиник, вакцинирующих граждан от коронавируса.

Собянин подчеркнул, что среди пожилых москвичей наблюдается самый низкий процент вакцинированных, несмотря на все усилия по их информированию и поощрению. "Это самая большая группа людей, которая подвержена заболеваемости, тяжелой форме болезни и смертности", - добавил он.

Москва Сергей Собянин коронавирус

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