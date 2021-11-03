Скорость на четырех улицах в центре столицы снизят до 30 км/ч

Фото: Oliver Berg/dpa (Photo by Oliver Berg/picture alliance via Getty Images

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - До 30 км/ч снизят максимально разрешенную скорость на четырех улицах в центре Москвы, а также в переулках рядом, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"30 км/ч - такая максимально разрешенная скорость теперь будет на М.Дмитровке, М.Бронной, Б.Никитской и Варварке, а также в прилегающих к ним переулках", - сказали в ведомстве в среду.

Там добавили, что 3 мая в Москве объявили сбор предложений по изменению скорости на дорогах. Около 70% респондентов выступили за снижение скорости.

На указанных улицах много популярных заведений и кафе, между которыми перемещается большое количество людей.

В департаменте считают, что на пробки, тем не менее, это решение не повлияет, потому что средняя скорость днем в центре не превышает 30 км/ч.

Ранее на указанных улицах максимальная скорость движения была 60 км/ч.