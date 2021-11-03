Что произошло за день: среда, 3 ноября

Новый антирекорд по смертности от COVID в России, крушение Ан-12 под Иркутском, отмена режима нерабочих дней в Москве с 8 ноября

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки умерли 1 189 пациентов с COVID-19. Это новый антирекорд. Заболели еще 40 443 человека.

- В Иркутской области разбился белорусский Ан-12. Самолет сгорел в семи километрах от Иркутска. Все люди, находившиеся на борту, погибли: это двое россиян, три гражданина Белоруссии и двое украинцев. На месте найден бортовой самописец. Возбуждено уголовное дело.

- В Москве не будут продлевать нерабочие дни. Мэр Сергей Собянин отметил, что сохранятся некоторые ограничения, в частности, в музеи и театры можно будет попасть только по QR-коду. В Подмосковье также решили отменить режим нерабочих дней с 8 ноября.

- Блогер Юрий Хованский останется под арестом до 8 января. Следствие обосновало ходатайство необходимостью дождаться результатов экспертиз, а Хованский просил позволить ему встретить Новый год с семьей.

- Запрет на массовые мероприятия в российских школах продлен до 2024 года. Он был введен в связи с пандемией.

- Тверской суд Москвы назначил девушке 14 дней ареста за откровенное фото на Красной площади. Ксению Дамову признали виновной в мелком хулиганстве.

- Скорость на четырех улицах в центре столицы снизят до 30 км/ч. Речь идет о М.Дмитровке, М.Бронной, Б.Никитской и Варварке, а также прилегающих переулках.