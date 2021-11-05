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Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о драке в Новой Москве

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин дал поручение переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью, сообщает официальный сайт СК РФ в пятницу.

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"В связи с тем, что в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет, Председатель Следственного комитета дал указание руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью - покушение на убийство", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что задержаны два человека, принимавшие участие в нападении.

Отмечается, что нападавшие не только подвергли избиению мужчину, но своими действиями создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку.

"Председателем СК России дано поручение подчиненным принять меры по оказанию психологической помощи ребенку, который стал свидетелем избиения, а также установить, не причинены ли ему повреждения нападавшими", - говорится в сообщении.

Кроме того, Бастрыкин поручил проверить подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений.

"Также Председатель Следственного комитета дал поручение руководству ГСУ по Москве ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.

По поручению Бастрыкина дальнейший ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

В пятницу СМИ и анонимные телеграм-каналы опубликовали видео, на котором четверо человек нападает на мужчину с ребенком. На видео слышно, как мужчина указывает противникам, что он с ребенком. Нападавшие продолжили наносить ему удары и в нецензурной форме заявили, что их это не волнует. Автор видео сообщал, что инцидент произошел в районе Новые Ватутинки. Позднее появилось видео, из которого следовало, что злоумышленники напали еще на одного мужчину. Московская полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.

Александр Бастрыкин Новая Москва СКР Новые Ватутинки

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