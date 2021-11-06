Сбившим в центре Москвы пожилую женщину самокатчиком оказался 13-летний подросток

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Полиция установила, кто сбил на электросамокате пожилую женщину на Манежной площади в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

5 ноября в центре столицы неизвестный наехал на женщину 1944 года рождения и скрылся с места происшествия.

Выяснилось, что электросамокатом управлял подросток 2008 года рождения. Отмечается, что полиция проводит опрос несовершеннолетнего и его родителей.

Решатся вопрос об их привлечении к административной ответственности, сообщает полиция.

Накануне столичная прокуратура сообщала, что по факту наезда на пожилую женщину возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

77-летняя женщина была госпитализирована с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами, а также закрытым переломом шейки левой плечевой кости.