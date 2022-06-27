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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

В РФ за 2021 год в ДТП с участием электросамокатов погибло 20 человек

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В прошлом году 20 человек погибли в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил начальник ФКУ "НЦ БДД МВД России" Дмитрий Митрошин.

Он добавил, выступая на комиссии совета по правам человека (СПЧ) "Правовое регулирование эксплуатации средств индивидуальной мобильности", что травмы в таких ДТП получили 704 человека.

Статистика включает в себя только ДТП в пределах улично-дорожной сети, 98% всех аварий с участием СИМ и 85% погибших - в населенных пунктах.

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Самые опасные места - перекрестки и пешеходные переходы, а также выезды с прилегающих территорий, число инцидентов варьируется от 16% до 25%.

На арендованные СИМ приходится 1/10 часть всех ДТП.

Каждая двадцатая авария происходит с участием электросамокатов, когда его пользователь находился в состоянии опьянения. 2/3 погибших приходятся на СИМ мощностью электродвигателя от 250 ватт до 4 киловатт.

По его словам, проект постановления по внесению изменения в ПДД в отношении СИМ уже готов и согласован уже более года назад, остаются формальности. Данный вопрос прорабатывается.

МВД СПЧ
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