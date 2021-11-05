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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Сбитая электросамокатчиком в центре Москвы женщина получила сотрясение мозга и перелом

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) возбудили после наезда электросамоката на пожилую женщину на Манежной площади в Москве, сообщает столичная прокуратура.

Отмечается, что инцидент произошел днем 5 ноября. Неизвестный, двигаясь на электросамокате с большой скоростью, сбил 77-летнюю женщину и скрылся.

Пострадавшая была госпитализирована с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами, а также закрытым переломом шейки левой плечевой кости.

Полицейские устанавливают личность управлявшего электросамокатом.

Ход дознания поставлен в прокуратуре на контроль.

Москва Манежная площадь

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