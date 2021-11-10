Смертность от COVID в РФ составляет до 4%, среди пациентов на ИВЛ - до 95%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Общая смертность среди пациентов с коронавирусом на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) достигает в России 95%, следует из данных, представленных в среду главным внештатным пульмонологом Минздрава РФ Сергеем Авдеевым.

По данным, которые он привел на заседании Совета Федерации, общая смертность от COVID-19 среди пациентов с выявленной инфекцией составляет 1,5-4%, в стационарах - 7-15%. У больных, попавших в реанимацию и отделения интенсивной терапии, смертность от коронавируса составляет от 40% до 60%, а среди пациентов на аппаратах ИВЛ умирают 70-95%.

Пульмонолог отметил, что это усредненные данные, "представляющие общую картину с точки зрения серьезности COVID-19".