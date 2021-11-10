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На четырех крупных улицах в центре Москвы снизят максимально разрешенную скорость

На четырех крупных улицах в центре Москвы снизят максимально разрешенную скорость
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - На четырех крупных улицах в центре Москвы снизят максимально разрешенную скорость, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"50км/ч - такая скорость будет на Бульварном кольце, Цветном бульваре, Остоженке, Маросейке и на других прилегающих улицах", - сказали в ведомстве в среду.

Там добавили, что дополнительных пробок из-за принятого решения не ожидается: средняя скорость в центре Москвы днем не превышает 30-40 км/ч.

Кроме того, снижение скоростного режима позволит автотранспорту меньше шуметь, снизится число выхлопов, заявили в департаменте.

Ранее максимально разрешенная скорость на указанных улицах доходила до 60 км/ч.

До этого на московских улицах М.Дмитровка, М.Бронная, Б.Никитская и Варварка максимально разрешенную скорость снизили до 30 км/ч.

Москва

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