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Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны Куракина к 17 годам колонии

Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны Куракина к 17 годам колонии
Дмитрий Куракин
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы приговорил к 17 годам колонии строгого режима экс-руководителя департамента имущественных отношений Минобороны РФ, бывшего вице-премьера Московской области Дмитрия Куракина по уголовному делу о коррупции, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Кроме того, Куракину назначен штраф в 369 млн рублей.

Обвиняемый был взят под стражу в зале суда.

Еще двоих фигурантов - экс-руководителя компании "Оборонлес", бывшего заместителя Куракина Владислава Холодкова и экс-начальника предприятия "Мальтинский военный лесхоз" Максима Ана - суд также приговорил к длительным срокам лишения свободы со штрафами.

В зависимости от роли каждого, фигурантам вменялось получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и организация незаконного изготовления оружия (ч. 3 ст. 33 - ч. 1 ст. 223 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты получили от бизнесменов в виде взяток не менее 180 млн рублей за содействие при незаконных сплошных вырубках леса на территории Нижнеудинского и Шелеховского военных лесничеств Иркутской области на продажу.

Ущерб, нанесенный Минобороны, следствие оценило в более чем в 2 млрд рублей.

Куракин не признал вину.

Он был арестован в ноябре 2020 года.

Минобороны РФ Дмитрий Куракин Московская область
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