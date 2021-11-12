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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве уменьшилась почти на 17%

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Около 5,2 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это почти на 17% меньше, чем накануне, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По данным оперштаба, в столице за последние 24 часа зафиксировали 5 183 пациента с коронавирусом. Накануне выявили 6 240 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость в городе снизилась на 1 057 случаев COVID-19 или почти на 17%.

За сутки коронавирус привел к смерти 96 человек. Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Москве достигло 32 495. Смертность достигла показателей конца июля.

Выздоровели за сутки 6 952 пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 668 369 человек.

Накануне сообщалось о 5 505 выписанных и 94 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 12 ноября составляет 1 887 243.

Суточная заболеваемость COVID-19 вновь начала расти в Москве в сентябре.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19. Спустя пять дней в городе ввели еще ряд ограничений. В их числе - домашний режим для пожилых москвичей, перевод на удаленный формат работы трети штата столичных компаний, доведение доли вакцинированных среди сотрудников предприятий "контактных" сфер до 80%.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

3 ноября Собянин отметил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, нерабочие дни продлеваться не будут.

8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней, столица продолжила жить с рядом ограничений. Масочный режим остается обязательным в общественных местах и на транспорте.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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