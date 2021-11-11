Суточное число заболевших COVID-19 москвичей выросло почти на 60%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Более 6,2 тыс. случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Москве за сутки, следует из обнародованных в четверг данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 6 240 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 3 927 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице выросла на 2 313 случаев, или примерно на 59%.

За сутки коронавирус привел к смерти 94 человек. Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Москве составило 32 399. Смертность достигла показателей конца июля.

Выздоровели за сутки 5 505 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 661 417 человек.

Накануне сообщалось о 7 549 выписанных и 98 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 11 ноября составляет 1 882 060.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

Коронавирусные ограничения в Москве

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19. Спустя пять дней в городе ввели еще ряд ограничений. В их числе - домашний режим для пожилых москвичей, перевод на удаленный формат работы трети штата столичных компаний, доведение доли вакцинированных среди сотрудников предприятий "контактных" сфер до 80%.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

3 ноября Собянин отметил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, нерабочие дни продлеваться не будут.

8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней, столица продолжила жить с рядом ограничений. Масочный режим остается обязательным в общественных местах и на транспорте.